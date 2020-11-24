Эксперт описал риски для здоровья при повышенном употреблении сахара и соли

Человек должен получать объективную информацию о том, что на самом деле он ест и пьет, и тогда вопрос избыточного потребления продуктов с повышенным содержанием сахар и соли будет решен за счет изменения поведенческой модели. Об этом на пресс-конференции НСН эксперт по зависимым формам поведения, директор АНО «Агентство интеллектуальных решений «Интеграция» Константин Кунц.

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«Повышение потребление соли, сахара, наряду с употреблением алкоголя и курением является одним из факторов, которые вызывают неинфекционные заболевания. Это поведенческое поведение приводит к инфарктам и инсультам, диабету, онкологии. Человек должен получать объективную информацию о том, что на самом деле он есть и пьет, чем грозит употребление продуктов с повышенным содержанием соли и сахара и в этой связи четкое обозначение на упаковки, чем это грозит, важная предупреждающая мера», -отметил эксперт.

Ранее член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что никаких акцизов на продукты с избыточным содержанием сахара и соли фракция «Единая Россия» не поддержит.

