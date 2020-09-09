Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно
Организм человека, который заболевает одновременно и гриппом, и коронавирусом, получает двойной удар, причём каждое из этих заболеваний бьёт как минимум по двум точкам. Об этом рассказал врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью «Аргументам и фактам».
По словам специалиста, грипп может осложниться до пневмонии, привести к проблемам с бронхами, лёгкими и носоглоткой. В большинстве случаев коронавирус – именно бронхолёгочное заболевание, отметил он. Когда одно заболевание присоединяется к другому, начинают проявляться сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности. Это уже смертельно опасная ситуация, объяснил Зайцев.
«При этом контагиозность коронавируса выше, чем у гриппа. Человек, заражённый коронавирусом, может заразить другого человека на более далёком расстоянии, чем тот, кто болеет гриппом», - сказал врач.
Группу риска выделить сложно: риск заражения есть у тех, кто в контакте с людьми, при этом иммунитет слабее у пожилых и малоподвижных людей.
Массовая вакцинация от коронавируса пока не предусмотрена. В настоящее время проводится масштабная кампания по вакцинации от гриппа.
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