Эксперт объяснил появление эха в телефоне

Появление эха в телефоне, эффект «металлического» голоса могут возникать при плохом соединении с базовой станцией, на значительном расстоянии от нее, а также, если к ней подсоединено большое количество пользователей одновременно. Все это приводит к ухудшению качества передачи голосовой услуги, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

«Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон», — пояснил Кусков агентству «Прайм».