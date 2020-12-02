Эксперт объяснил, как не переплачивать за сотовую связь

Тарифы сотовой связи в среднем устаревают в течение года, после чего пользователи начинает существенно переплачивать за услуги операторам. Это показывают многочисленные данные и мониторинг рынка телефонии.

Операторы целенаправленно обновляют тарифы на свои услуги, отправляя планы в архив, что, как правило, невыгодно клиентам. Этого можно избежать, если вовремя перейти на новый тариф, который может оказаться более дешёвым.

Об этом рассказал в эфире «Радио 1» руководитель информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков. Он дал советы, как не переплачивать за сотовую связь. По его словам, всё зависит от персонально потребления.

Перед тем, как принимать решение, необходимо проанализировать статистику месяца за два, уточнить, с какой частотой вы совершаете звонки и пользуетесь интернетом. Не исключено, что более дорогой «безлимит» вовсе не нужен.

По словам эксперта, операторы всеми правдами и неправдами заставляют абонентов принять другие, менее выгодные, условия для чего в среднем раз в год меняют условия уже активированного тарифного плана. В таких условиях необходимо отслеживать ситуацию, сравнивать с предложениями других операторов.

Вам могут предложить более выгодные условия, если вы объявите о желании перейти к другому оператору с сохранением номера.

