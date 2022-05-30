Эксперт объяснил, как избежать коррозии на кузове автомобиля
Защитить автомобиль от коррозии и разрушения можно с помощью специальной обработки. Об этом рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил специалист, запущенная коррозия кузова грозит тем, что машина попросту развалится.
«Кузов гниет и через некоторое время из нормальной железяки превратится в труху. Машина также потеряет эстетику. Если речь только о декоративных деталях, то бог с ними, но если силовые элементы страдают, машина просто рано или поздно на ходу рассыплется на куски», — поделился эксперт.
Колодочкин подчеркнул, что срок развития коррозии индивидуален для каждого автомобиля. Так, современные авто могут ездить без пятен ржавчины до 10–15 лет. Затормозить появление ржавчины поможет антикоррозийная обработка современными препаратами.
«Кроме того, антикор дает вторичный эффект: он снижает шум. Если вы обрабатываете днище, машина чуть-чуть более тихой становится, на один-два децибела», — рассказал эксперт.
Специалист отметил, что коррозия может также развиваться в скрытых полостях. При обработке таким элементам следует уделить особое внимание. Однако нет смысла проводить антикоррозийную обработку без признаков проблемы.
Кроме того, Колодочкин рекомендовал обратить внимание на очаги коррозии при покупке подержанной машины: лучше взять с собой опытного автовладельца, который сможет определить степень проблемы.
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