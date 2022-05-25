Автоэксперт назвал способ сэкономить на автомобильном масле

Автоэксперт Кирилл Бревдо рекомендовал автомобилистам не экономить на масле для двигателя, откладывая время его замены, однако при этом необязательно выбирать самый дорогой продукт на рынке. Об этом специалист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

«Надо понимать, какое масло имеет допуск для использования в моторе того транспортного средства, которое вы собираетесь обслуживать, и выбрать менее известный бренд. Такое масло стоит дешевле, чем оригинальное, но по характеристикам и по допуску имеет право быть залитым в мотор. Если речь идет не о совсем новой и не очень технически продвинутой машине, нужно знать, какой тип масла использовался в оригинальной поставке. Если там синтетика, то надо взять другую синтетику, которая подходит по показателям вязкости: например, 30W или 40W», — объяснил Бревдо.

Эксперт посоветовал не использовать неподходящее масло, пытаясь сэкономить: так можно загубить двигатель. Кроме того, даже в экстренном случае не следует смешивать минеральное масло с синтетическим. Также Бревдо призвал не увеличивать интервал замены масла для экономии. По словам эксперта, в городских условиях рекомендуется менять его после половины указанного пробега, «если заявлен межсервисный интервал в 15 тысяч километров», и не производить ТО в полном объеме.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АвтомобилиЭксперты
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