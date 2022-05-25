Автоэксперт назвал способ сэкономить на автомобильном масле
Автоэксперт Кирилл Бревдо рекомендовал автомобилистам не экономить на масле для двигателя, откладывая время его замены, однако при этом необязательно выбирать самый дорогой продукт на рынке. Об этом специалист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».
«Надо понимать, какое масло имеет допуск для использования в моторе того транспортного средства, которое вы собираетесь обслуживать, и выбрать менее известный бренд. Такое масло стоит дешевле, чем оригинальное, но по характеристикам и по допуску имеет право быть залитым в мотор. Если речь идет не о совсем новой и не очень технически продвинутой машине, нужно знать, какой тип масла использовался в оригинальной поставке. Если там синтетика, то надо взять другую синтетику, которая подходит по показателям вязкости: например, 30W или 40W», — объяснил Бревдо.
Эксперт посоветовал не использовать неподходящее масло, пытаясь сэкономить: так можно загубить двигатель. Кроме того, даже в экстренном случае не следует смешивать минеральное масло с синтетическим. Также Бревдо призвал не увеличивать интервал замены масла для экономии. По словам эксперта, в городских условиях рекомендуется менять его после половины указанного пробега, «если заявлен межсервисный интервал в 15 тысяч километров», и не производить ТО в полном объеме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- ЦБ в четверг обсудит вопрос об уровне ключевой ставки
- В Молдавии инициировали процедуру увеличения тарифов на газ
- В ЛНР сообщили о взятии под контроль Тошковки
- В Россотрудничестве рассказали о желающих переехать в РФ американцах
- Представителей России не пригласят на церемонию памяти жертв в Хиросиме
- СМИ сообщили о предотвращении покушения на Джорджа Буша-младшего
- СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
- Китай провел учения у берегов Тайваня для «предостережения США»
- В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июня
- Опрос: Каждый восьмой россиянин за последние три месяца стал больше курить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru