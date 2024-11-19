Эксперт рассказал, кто виноват в росте цен перед распродажами на маркетплейсах
Продавцы маркетплейсов часто не виноваты в росте цен и «фейковых» скидках перед распродажами - к такому ценообразованию их принуждают сами маркетплейсы, заявил предприниматель в сфере fashion, эксперт по торговле на маркетплейсах Владислав Полагушин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что, например, подъем цен в сентябре 2024 года не был связан с желанием наживы. Так, Полагушин объяснил, что на это повлияла логистика, курс доллара и стоимость самой продукции. Помимо этого, была введена плата за приемку товаров и выросла цена на рекламу. Все это в совокупности повлияло на рост цен на товары.
Также он заявил, что уже традиционное увеличение стоимости продукции за месяц до распродажи – это не уловки продавцов, а необходимость, так как перед распродажами маркетплейсы просят у продавцов скидки до 30%. Так что цену в этот период устанавливает именно маркетплейс, а не продавец.
В случае отказа селлера от предложения маркетплейса - выдача его товаров стремительно опускается, что приводит к падению количества продаж.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что сегодня на маркетплейсах акция «Черная пятница» устраивается 365 дней в году.
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