Эксперт рассказал, кто виноват в росте цен перед распродажами на маркетплейсах

Он отметил, что, например, подъем цен в сентябре 2024 года не был связан с желанием наживы. Так, Полагушин объяснил, что на это повлияла логистика, курс доллара и стоимость самой продукции. Помимо этого, была введена плата за приемку товаров и выросла цена на рекламу. Все это в совокупности повлияло на рост цен на товары.

Также он заявил, что уже традиционное увеличение стоимости продукции за месяц до распродажи – это не уловки продавцов, а необходимость, так как перед распродажами маркетплейсы просят у продавцов скидки до 30%. Так что цену в этот период устанавливает именно маркетплейс, а не продавец.

В случае отказа селлера от предложения маркетплейса - выдача его товаров стремительно опускается, что приводит к падению количества продаж.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что сегодня на маркетплейсах акция «Черная пятница» устраивается 365 дней в году.



