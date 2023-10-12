Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: ошибки в записях трудовой книжки сократят пенсию

По ее словам, из-за ошибок, исправлений и нечитаемой печати в страховой стаж для получения пенсии могут не зачесть этот период работы.

В таком случае необходимо будет идти в работодателю для исправления записей в трудовой книжке.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии в 2024 году составит 23 244 рубля, напоминает RT.

