Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: ошибки в записях трудовой книжки сократят пенсию

Пенсия может оказаться меньше, если в трудовую книжку была занесена запись с ошибками, заявила «Газете.Ru» эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Перечислены ошибки при выходе на пенсию

По ее словам, из-за ошибок, исправлений и нечитаемой печати в страховой стаж для получения пенсии могут не зачесть этот период работы.

В таком случае необходимо будет идти в работодателю для исправления записей в трудовой книжке.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии в 2024 году составит 23 244 рубля, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Трудовая КнижкаПенсия

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