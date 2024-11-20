Эксперт назвала условие для увеличения пенсии до 40% от зарплаты

Заработные платы в последние годы растут слишком быстро и индексация пенсий за ними не успевает, поэтому разрыв только увеличивается. Об этом сайту aif.ru заявила, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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По её словам, чтобы размер пенсии был равен 40% от средней зарплаты по стране, необходимо индексировать данные выплаты одинаковыми темпами.

«Либо одномоментно поднять выплаты пенсионерам почти в два раза», - сказала она.

Иванова-Швец добавила, что подобное решение потребует огромных дополнительных расходов бюджета, поэтому рассчитывать на то, что оно будет принято, вряд ли стоит.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что пенсии ниже 40% от средней зарплаты по региону нарушают международные нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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