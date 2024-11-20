Эксперт назвала условие для увеличения пенсии до 40% от зарплаты
Заработные платы в последние годы растут слишком быстро и индексация пенсий за ними не успевает, поэтому разрыв только увеличивается. Об этом сайту aif.ru заявила, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По её словам, чтобы размер пенсии был равен 40% от средней зарплаты по стране, необходимо индексировать данные выплаты одинаковыми темпами.
«Либо одномоментно поднять выплаты пенсионерам почти в два раза», - сказала она.
Иванова-Швец добавила, что подобное решение потребует огромных дополнительных расходов бюджета, поэтому рассчитывать на то, что оно будет принято, вряд ли стоит.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что пенсии ниже 40% от средней зарплаты по региону нарушают международные нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Эрмитаже открылась выставка к 150-летию Николая Рериха
- В России вдвое сократилось число ИТ-кадров, желающих уехать за границу
- Двое дагестанцев назвали заказчика слухов о покушении на Кадырова
- Депутат Журавлев рассказал, каких мигрантов нужно пускать в Россию
- Глава Липецкой области заявил о неприязни к мигрантам
- Аналитик назвала доллар за 98-100 рублей «новой нормальностью»
- Эксперт назвала условие для увеличения пенсии до 40% от зарплаты
- Bloomberg: Трамп может скоро инициировать мирные переговоры с РФ
- Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России
- Минобороны: Немецкую БМП Marder уничтожили в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru