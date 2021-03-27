Как отметила эксперт, можно начинать заботиться о пенсионных накоплениях и в более раннем возрасте. Однако нередко зарплаты молодых специалистов не позволяют откладывать часть дохода, кроме того, среди российской молодежи сохраняется высокий уровень безработицы.

Павлюшина подчеркнула, что необходимо повышать финансовую грамотность россиян и рассказывать, с помощью каких инструментов они могут обеспечить себе достойную пенсию.

