Эксперт назвала лучшее время для начала пенсионных накоплений
Оптимальный возраст для начала пенсионных накоплений — период от 30 до 35 лет, когда большинство граждан сформировались как профессионалы и имеют стабильный доход. Об этом рассказала руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, можно начинать заботиться о пенсионных накоплениях и в более раннем возрасте. Однако нередко зарплаты молодых специалистов не позволяют откладывать часть дохода, кроме того, среди российской молодежи сохраняется высокий уровень безработицы.
Павлюшина подчеркнула, что необходимо повышать финансовую грамотность россиян и рассказывать, с помощью каких инструментов они могут обеспечить себе достойную пенсию.
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