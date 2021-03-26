Соцпенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Для этого выделят 12,8 млрд рублей. Повышение коснется почти 4 млн человек. Социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды и потерявшие кормильца.

Индексированный размер соцпенсии составит 10,18 тысячи рублей.


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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:Социальные ПенсииПенсионный фонд РоссииПенсия
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