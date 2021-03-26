Соцпенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля
26 марта 202110:16
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Для этого выделят 12,8 млрд рублей. Повышение коснется почти 4 млн человек. Социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды и потерявшие кормильца.
Индексированный размер соцпенсии составит 10,18 тысячи рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru