Соцпенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Для этого выделят 12,8 млрд рублей. Повышение коснется почти 4 млн человек. Социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды и потерявшие кормильца.

Индексированный размер соцпенсии составит 10,18 тысячи рублей.



