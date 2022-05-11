Девять детей в Швеции заболели гепатитом неизвестного происхождения
В Швеции зарегистрировали девять случаев острого гепатита неизвестного происхождения у шведских детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сообщается, что дети заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Данные болезни пациентов были переданы в Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
На конец апреля подобные заболевания были зафиксированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Румынии, Испании), Канаде, Израиле, Японии и США.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вынужденная изоляция России может оказаться полезной на фоне распространения в Европе неизвестного гепатита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru