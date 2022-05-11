Девять детей в Швеции заболели гепатитом неизвестного происхождения

Сообщается, что дети заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Данные болезни пациентов были переданы в Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

На конец апреля подобные заболевания были зафиксированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Румынии, Испании), Канаде, Израиле, Японии и США.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вынужденная изоляция России может оказаться полезной на фоне распространения в Европе неизвестного гепатита.