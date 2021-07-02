Эксперт назвал вакцинацию от COVID безопасной для беременных
Вакцинация от COVID-19 для беременных без медотвода безопасна и защищает мать и ребенка от тяжелых последствий заболевания. Об этом журналистам рассказал глава Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.
Тотолян выразил уверенность, что вакцины безопасны для беременных, поскольку исследователи накопили достаточно информации о влиянии вакцинации на плод. Он отметил, что иммунитет от коронавируса защищает будущих мам «вплоть до выкидышей», - цитирует академика «Интерфакс».
Ученый напомнил о необходимости использования масок и санитайзеров, а также соблюдения социального дистанцирования в том случае, если женщине по медицинским показаниям нельзя прививаться. Минздрав отменил запрет на вакцинацию беременных.
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