Эксперт назвал вакцинацию от COVID безопасной для беременных

Тотолян выразил уверенность, что вакцины безопасны для беременных, поскольку исследователи накопили достаточно информации о влиянии вакцинации на плод. Он отметил, что иммунитет от коронавируса защищает будущих мам «вплоть до выкидышей», - цитирует академика «Интерфакс».

Ученый напомнил о необходимости использования масок и санитайзеров, а также соблюдения социального дистанцирования в том случае, если женщине по медицинским показаниям нельзя прививаться. Минздрав отменил запрет на вакцинацию беременных.