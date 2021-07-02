Эксперт назвал вакцинацию от COVID безопасной для беременных

Вакцинация от COVID-19 для беременных без медотвода безопасна и защищает мать и ребенка от тяжелых последствий заболевания. Об этом журналистам рассказал глава Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Вакцинация не остановит. Мясников предрёк ноябрьскую волну COVID-19

Тотолян выразил уверенность, что вакцины безопасны для беременных, поскольку исследователи накопили достаточно информации о влиянии вакцинации на плод. Он отметил, что иммунитет от коронавируса защищает будущих мам «вплоть до выкидышей», - цитирует академика «Интерфакс».

Ученый напомнил о необходимости использования масок и санитайзеров, а также соблюдения социального дистанцирования в том случае, если женщине по медицинским показаниям нельзя прививаться. Минздрав отменил запрет на вакцинацию беременных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БеременностьЭкспертыКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры