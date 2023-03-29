Эксперт назвал уникальными президентские выборы 2024 года в России
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что президентские выборы 2024 года станут первыми после внесения изменений в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
По его словам, уникальности выборам также добавляет тот факт, что проводиться они будут в режиме СВО, а также в условиях «самого сильного в истории санкционного давления» на Россию.
Эксперт добавил, что эти вещи также делают президентские выборы 2024 года беспрецедентными, параллельно накладывая большие обязательства на их участников.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны будут вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году, сообщает RT.
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