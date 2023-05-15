Эксперт назвал три лучших автомобиля параллельного импорта

По мнению эксперта, одна из лучших машин — Suzuki Alivio; в РФ чаще всего доступна индийская версия Suzuki Ciaz. Автомобиль оснащен полуторалитровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с.

«Автомобиль кажется неубиваемым и способен пройти полмиллиона километров. Цена же машины составляет порядка 1,8-2 млн рублей», — отмечается в материале.

В число лучших попал Volkswagen Tayron, который похож на модель Tiguan, однако отличается передним приводом. Машина оснащена турбомотором 1.4 TSI и роботизированной коробкой передач DSG7. В России авто представлено в максимальных комплектациях, стоимость этой модели начинается от 3,4 млн рублей.

Кроме того, Зиновьев отметил минивэн Toyota Avanza: в машине семиместный салон, задний привод, 220-миллиметровый дорожный просвет, бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 104 л.с. Цена автомобиля — от 2,35 млн рублей.

Между тем Известия сообщили, что параллельный импорт за год не смог покрыть спрос россиян на автомобили. Стоимость машин массового сегмента увеличилась на 30−50% из-за усложнившихся логистических цепочек. Таким образом, авто стали невыгодными для ввоза, пишет «Свободная пресса».

