Эксперт назвал три лучших автомобиля параллельного импорта
Автоэксперт Сергей Зиновьев назвал три лучшие модели автомобилей, которые завозят в Россию по параллельному импорту. Об этом пишет журнал «За рулем».
По мнению эксперта, одна из лучших машин — Suzuki Alivio; в РФ чаще всего доступна индийская версия Suzuki Ciaz. Автомобиль оснащен полуторалитровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с.
«Автомобиль кажется неубиваемым и способен пройти полмиллиона километров. Цена же машины составляет порядка 1,8-2 млн рублей», — отмечается в материале.
В число лучших попал Volkswagen Tayron, который похож на модель Tiguan, однако отличается передним приводом. Машина оснащена турбомотором 1.4 TSI и роботизированной коробкой передач DSG7. В России авто представлено в максимальных комплектациях, стоимость этой модели начинается от 3,4 млн рублей.
Кроме того, Зиновьев отметил минивэн Toyota Avanza: в машине семиместный салон, задний привод, 220-миллиметровый дорожный просвет, бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 104 л.с. Цена автомобиля — от 2,35 млн рублей.
Между тем Известия сообщили, что параллельный импорт за год не смог покрыть спрос россиян на автомобили. Стоимость машин массового сегмента увеличилась на 30−50% из-за усложнившихся логистических цепочек. Таким образом, авто стали невыгодными для ввоза, пишет «Свободная пресса».
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