Эксперт назвал способ выявить некачественный бензин

Есть три признака, по которым можно понять, что автомобиль был заправлен некачественным бензином, сообщает «Прайм» со ссылкой на технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова.

Стало известно, сколько АЗС торгуют некачественным топливом

Об этом могут говорить громкие металлические звуки из бака, работа мотора с перебоями, а также выход из строя свечей зажигания.

«Если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом, значит, вы покупаете «левый» бензин», — отметил Рязанов.

По словам эксперта, доказать вину автозаправочной станции можно только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что по итогам исследования АЗС Москвы и Подмосковья выявлены 5% индивидуальных АЗС с некачественным топливом.

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ТЕГИ:АвтомобильТопливоБензин
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