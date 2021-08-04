Эксперт назвал способ выявить некачественный бензин

Об этом могут говорить громкие металлические звуки из бака, работа мотора с перебоями, а также выход из строя свечей зажигания.

«Если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом, значит, вы покупаете «левый» бензин», — отметил Рязанов.

По словам эксперта, доказать вину автозаправочной станции можно только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что по итогам исследования АЗС Москвы и Подмосковья выявлены 5% индивидуальных АЗС с некачественным топливом.

