Эксперт назвал слова, которые выдают телефонных мошенников
Генеральный директор компании DeviceLock, производящей системы борьбы с утечками данных, Юрий Томашко рассказал о словах, по которым в разговоре можно определить мошенников.
«Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — приводит слова эксперта РИА Новости.
Томашко порекомендовал сразу же завершить разговор и в следующие несколько часов не отвечать на звонки с незнакомых номеров, пишет Газета.ру.
По словам эксперта, не стоит издеваться над мошенниками и сообщать несуществующие данные, потому что они могут отомстить. Так, злоумышленники стали все чаще звонить в правоохранительные органы с информацией о ложных минированиях, подменяя свои номера номерами жертв, отмечает Ura.ru.
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