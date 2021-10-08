Эксперт назвал слова, которые выдают телефонных мошенников

Генеральный директор компании DeviceLock, производящей системы борьбы с утечками данных, Юрий Томашко рассказал о словах, по которым в разговоре можно определить мошенников.

«Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Томашко порекомендовал сразу же завершить разговор и в следующие несколько часов не отвечать на звонки с незнакомых номеров, пишет Газета.ру.

По словам эксперта, не стоит издеваться над мошенниками и сообщать несуществующие данные, потому что они могут отомстить. Так, злоумышленники стали все чаще звонить в правоохранительные органы с информацией о ложных минированиях, подменяя свои номера номерами жертв, отмечает Ura.ru.

