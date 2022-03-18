Эксперт назвал опасность сервисов VPN

Спрос на использование технологии VPN продолжает расти, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.

Роскомнадзор начал блокировать доступ к VPN-сервисам

Он указал на её законность и возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами. При этом эксперт предупредил, что VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей. Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах, который без ведома владельца устройства передают «массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN». Речь идет о логинах, паролях и персональных данных.

Напомним, в России заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, Роскомнадзор продолжит работу в этом направлении.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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ФОТО: pixabay.com
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