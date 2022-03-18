Эксперт назвал опасность сервисов VPN

Он указал на её законность и возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами. При этом эксперт предупредил, что VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей. Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах, который без ведома владельца устройства передают «массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN». Речь идет о логинах, паролях и персональных данных.

Напомним, в России заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, Роскомнадзор продолжит работу в этом направлении.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

