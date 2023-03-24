Эксперт назвал лучшее время для аренды квартиры в Москве
Эксперт рынка недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что в Москве лучше всего снимать квартиру в начале весны и в летом, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в этот период спрос на рынке аренды жилья падает и можно сэкономить до 10%.
«Многие уезжают в отпуска, к родственникам в регионы и так далее. То есть летом арендный бизнес не так активен, что на руку арендаторам», - пояснил Ракута.
Он добавил, что если удастся заключить длительный договор с дисконтом, то повышение цен на нём не отразится, так как сумма будет зафиксирована в соглашении.
Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина заявила, что при аренде квартир в Москве нужно отдавать предпочтение жилой недвижимости в новостройках, сообщает RT.
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