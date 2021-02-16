Эксперт назвал главные причины «снежного паралича» фур
Большегрузные автомобили стали одной из причин дорожных заторов во время снегопада, который накрыл столичный регион в конце минувшей недели. Некоторые федеральные трассы встали на несколько часов. Председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач уверен, что многих проблем можно было избежать, если бы грузовики и фуры были готовы к непростым погодным условиям.
Во-первых, на автомобиле должны быть установлены правильные сезонные шины, которые значительно увеличивают возможности нормальной езды по заснеженной дороге. Вторая проблема – перегрузка фур, подчеркнул эксперт в эфире «Радио 1». Ещё одна причина пробок - невысокая квалификация водителей большегрузов.
Низкоквалифицированные работники приходят в отрасль, поскольку это выгодно работодателю - у них не очень большая заработная плата, руководство стремиться таким образом экономить. Однако скупой платит дважды, резюмировал Сергей Храпач.
Главную вину на ситуацию специалист возлагает на транспортные компании, которые гонятся за сокращением времени доставки грузов и одновременно экономят и на сезонных шинах, и на инструктаже шофёров.
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