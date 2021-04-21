Эксперт напомнил, как вернуть пропавший смартфон

По его словам, если устройство пропало или его украли, следует сразу активировать определенные функции. Так, на айфоне/айпаде после покупки нужно инициировать функцию удаленного доступа к смартфону.

Если произошла утеря телефона или планшета на операционной системе Android, а также часов Wear OS, найти их можно через аккаунт Google, при включенной функции «Найти устройство». Далее устройство можно заблокировать, удалить данные или прозвонить на полной громкости.

Как сообщалось, злоумышленники могут легко добраться до содержимого гаджета, если случайно дать им доступ, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по противодействию мошенничеству Алексея Сизова.

По его словам, на смартфоны с операционной системой Android можно устанавливать приложения со сторонних ресурсов, что ведет к рискам.

