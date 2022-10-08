Эксперт: На некоторых смартфонах прекратит работать WhatsApp

Приложение WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) до конца октября прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой. Об этом рассказал основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в беседе с агентством «Прайм».

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Как указал эксперт, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11. Кроме того, приложением не смогут пользоваться владельцы iPhone 5 и iPhone 5C: для этих моделей нет актуальных обновлений.

Ткаченко пояснил, что устаревшая ОС может не поддерживать более современные способы передачи данных, необходимые для работы мессенджера. Также Ткаченко допустил постепенное отключение приложения и на других устройствах из-за устаревания операционных систем.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СмартфоныWhatsappМессенджеры
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