Как указал эксперт, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11. Кроме того, приложением не смогут пользоваться владельцы iPhone 5 и iPhone 5C: для этих моделей нет актуальных обновлений.

Ткаченко пояснил, что устаревшая ОС может не поддерживать более современные способы передачи данных, необходимые для работы мессенджера. Также Ткаченко допустил постепенное отключение приложения и на других устройствах из-за устаревания операционных систем.

