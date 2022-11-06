Эксперт: Музей парада 1941 года поможет привить молодежи основные ценности нашего государства

«Я прошелся по всем экспонатам, с удовольствием посмотрел, уточнил, откуда они. Слава Богу, что Музей Задорожного и другие музеи позволяют восстановить ту историю. В стилизованной современной выставке люди ощущают 1941 год, технику, атмосферу, смотрят настоящие кадры, ощущают, как это было. Видно, как подразделения и соединения Красной Армии проходили по Красной Площади и шли бить фашистов. И сегодня эта выставка имеет особое значение. <...> Это очень печально, но очень символично», - сказал Франц Клинцевич.

По мнению председателя ДОСААФ России по Москве и ЦФО, полковника медицинской службы Вячеслава Ниниченко, работа интерактивного музея на Красной площади позволит передать молодежи основные ценности Российского государства

«Благодаря тем людям, которые в душе несут государственность, мы имеем сегодня ту страну, которая стоит на защите интересов не только нашей страны, но и всего мира. Сегодняшнее мероприятие оно о том трагическом периоде нашей страны, когда все «цивилизованные» государства ринулись делить Россию. Именно 1941 год был тем годом, который развеял эти мифы. Тогда на Красной площади начался великий поход победы, который дал миру избавление от фашистского ига. Наша задача передать молодежи те корневые устои нашего государства. Под духовным единством власти и народа мы побеждали в самые тяжелые минуты. Мы говорим человечеству, что нужно жить в мире и процветании, в уважении друг к другу», - сказал Вячеслав Ниниченко.

В свою очередь, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистами выразил мнение, что Парад 7 ноября 1941 года является важной датой в истории России, так как стал символом несгибаемости русского народа.

«В истории нашей страны это действительно важная дата. <...> Парад, который прошел 7 ноября, конечно, абсолютно уникальный по своей сути. Решение о его проведении было принято только 28 октября на заседании ЦК, времени оставалось мало, а войска практически не знали, что будет проходить этот парад, а узнали всего за 10 часов до его начала, а в параде принимало участие более 28 тыс. человек», - рассказал депутат.

Андрей Картаполов добавил, что для сохранения режима секретности проведения парада оркестр

Напомним, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. На площади проходят театрализованные представления. Кроме того, можно посмотреть парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года и Парад Победы в Москве в 1945 году.

