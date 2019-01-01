Эксперт: Москва формирует самую продвинутую в стране систему сбора отходов

Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов. Переход будет происходить в несколько этапов, а первый из них начнется уже 1 января 2020 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.

По его словам, до конца текущего года в столице раздельными контейнерами оборудуют все точки сбора мусора. Соловьёв подчеркнул, что помимо жилого сектора, такая система раздельного сбора отходов будут внедрена в учреждениях социальной сферы. При этом руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы уточнил, что все существующие пилотные проекты по раздельному сбору мусора также сохранятся.

Напомним, в 2018 году Госдума одобрила законопроект, согласно которому несколько крупных городов – в том числе, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, могли завершить этот переход лишь через три года. Фактически, российская столица должна была сделать это в 2021 году.

Между тем, эколог, член Общественной палаты Московской области, один из разработчиков закона «Об отходах производства и потребления» Максим Шингаркин заявил, что в этом году он начал сбор подписей за закрытие МСЗ-4 и введение раздельного сбора мусора. По его словам, за короткий срок волонтеры собрали 15 тысяч подписей москвичей.

Ранее НСН писала, что в России ввели штрафы за нарушение сбора и переработки мусора. Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора физические лица будут штрафоваться на 2—3 тысячи рублей, юридические – на 250—350 тысяч рублей.

Добавим, максимальная сумма штрафа для юридических лиц за нарушения в отношении отходов животноводства составит 1 миллион рублей.

