Эксперт: Мошенники используют День народного единства для новой схемы обмана
В преддверии Дня народного единства мошенники запустили рассылку о якобы полагающихся россиянам праздничных выплатах. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.
Для «получения» денег жертву просят пройти верификацию: перейти по ссылке и ввести данные карты или логин мобильного банка. В результате мошенники могут списать средства со счета или украсть персональные данные для дальнейших атак, отмечает Ларин.
Эксперт рекомендовал игнорировать подозрительные ссылки и QR-коды, проверять адрес сайта на опечатки и включить двухфакторную аутентификацию.
Ларин подчеркнул, что государственные органы никогда не рассылают через соцсети ссылки на выплаты. Информацию о госпрограммах следует проверять только на официальных сайтах и в верифицированных аккаунтах ведомств.
Ранее в Санкт-Петербурге школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
