Эксперт: Мошенники используют День народного единства для новой схемы обмана

Для «получения» денег жертву просят пройти верификацию: перейти по ссылке и ввести данные карты или логин мобильного банка. В результате мошенники могут списать средства со счета или украсть персональные данные для дальнейших атак, отмечает Ларин.

Эксперт рекомендовал игнорировать подозрительные ссылки и QR-коды, проверять адрес сайта на опечатки и включить двухфакторную аутентификацию.

Ларин подчеркнул, что государственные органы никогда не рассылают через соцсети ссылки на выплаты. Информацию о госпрограммах следует проверять только на официальных сайтах и в верифицированных аккаунтах ведомств.

