Эксперт Ляшок назвал категории россиян, которым повысят зарплату на 5,1% с октября
Зарплаты ряда россиян, в том числе работников федеральных казенных, бюджетных, автономных учреждений, увеличатся на 5,1% с 1 октября. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметил, что на повышение могут рассчитывать сотрудники вузов, медучреждений, других федеральных казенных, бюджетных и автономных организаций, гражданский персонал силовых ведомств. По словам Ляшка, под индексацию попадает ограниченное число россиян, поскольку большинство образовательных и медицинских учреждений имеет не федеральный, а региональный статус.
«При этом в текущем году не будут индексировать заработную плату федеральным государственным служащим... работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Государственной думы», — подчеркнул эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru