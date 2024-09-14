Эксперт Ляшок назвал категории россиян, которым повысят зарплату на 5,1% с октября

Эксперт отметил, что на повышение могут рассчитывать сотрудники вузов, медучреждений, других федеральных казенных, бюджетных и автономных организаций, гражданский персонал силовых ведомств. По словам Ляшка, под индексацию попадает ограниченное число россиян, поскольку большинство образовательных и медицинских учреждений имеет не федеральный, а региональный статус.

«При этом в текущем году не будут индексировать заработную плату федеральным государственным служащим... работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Государственной думы», — подчеркнул эксперт.

