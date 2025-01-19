Эксперт: КРТ - эффективный инструмент городского развития

Как отметил урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский - программа комплексного развития территорий, которая реализуется сегодня в столице, решает сразу несколько крайне важных градостроительных задач.

"В первую очередь – это выполнение социальных функций. Развитие территорий способствует созданию комфортной и современной городской среды, ведь вместо промзон и заброшенных складов общество получает новые социальные объекты – школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские центры", - сказал Сологубовский.

Эксперт обратил внимание, что КРТ развивает транспортную доступность и улучшает архитектурный облик города. "По сути, можно назвать КРТ одним из самых эффективных инструментов городского развития", - заключил Сологубовский.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве школ и детских садов на территории бывшего завода «МиГ».

В рамках реорганизации территории бывшего завода “МиГ” площадью 63,55 гектара появятся сбалансированные кварталы, где возведут жилье и сопутствующую инфраструктуру. Так, на участке запланировано строительство трех образовательных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров.

Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников.

