Ефимов: Инвесторы реализуют 14 градостроительных проектов в Москве

Свыше миллиона «квадратов» коммерческой и жилой недвижимости в семи административных округах построят инвесторы, которые были определены по результатам открытых конкурсов в 2024 году. Они реализуют 14 проектов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы смогут построить более миллиона квадратных метров различной недвижимости в составе административно-делового центра около поселка Коммунарка, а также вблизи крупных транспортных узлов. Около 30 процентов от общего объема придется на жилье, остальное – на торговые и офисные площади. Благодаря реализации этих проектов в городе появится свыше 16 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

В частности, коммерческую и жилую недвижимость возведут на территории административно-делового центра «Коммунарка». По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на трех участках суммарной площадью более 3,6 га появятся многофункциональные комплексы общей площадью 300 тысяч «квадратов». Жилые комплексы суммарной площадью около 300 тысяч квадратных метров построят почти на 3 га земли.

Кроме того, восемь градостроительных проектов будут реализованы возле городских вокзалов Петровско-Разумовская, Нижегородская и Тимирязевская, а также станций «Генерала Тюленева», «Мичуринский проспект» и Бирюлево-Пассажирская 2. В свою очередь исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Павел Дудулин заявил, что здесь будут построены объекты недвижимости общей площадью порядка 470 тысяч «квадратов». В качестве оператора выступит АО «Мосинжпроект».

