Эксперт исключил вероятность массового распространения менингококка в России

Зверев подчеркнул, что заболевание «просто так не распространяется».

«Эпидемий, по большому счету, <…>, не бывает - обычно это вспышки», — рассказал эксперт.

По словам Зверева, предпринимать мероприятия для недопущения вспышки менингококковой инфекции довольно сложно, кроме того, диагностировать заболевание непросто: существуют болезни с такой же симптоматикой.

«Источник тоже всегда определить не так просто - [возбудитель] передается респираторно или через воду, бывают такие случаи заражения», — отметил эксперт.

Специалист указал на необходимость соблюдения санитарных мер, по возможности — вакцинации от менингококковой инфекции и «внимательного отношения» к заболеванию.

Ранее стало известно, что восемь сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге госпитализировали с менингококковой инфекцией. Медики взяли контактировавших с заболевшими на особый контроль, на территории центра организовали медпост. Компания Ozon вакцинировала от менингококка более 550 работников склада, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

