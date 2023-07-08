Эксперт исключил вероятность массового распространения менингококка в России
Массовое распространение менингококковой инфекции в России невозможно, считает научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. Об этом эксперт заявил в беседе с ТАСС.
Зверев подчеркнул, что заболевание «просто так не распространяется».
«Эпидемий, по большому счету, <…>, не бывает - обычно это вспышки», — рассказал эксперт.
По словам Зверева, предпринимать мероприятия для недопущения вспышки менингококковой инфекции довольно сложно, кроме того, диагностировать заболевание непросто: существуют болезни с такой же симптоматикой.
«Источник тоже всегда определить не так просто - [возбудитель] передается респираторно или через воду, бывают такие случаи заражения», — отметил эксперт.
Специалист указал на необходимость соблюдения санитарных мер, по возможности — вакцинации от менингококковой инфекции и «внимательного отношения» к заболеванию.
Ранее стало известно, что восемь сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге госпитализировали с менингококковой инфекцией. Медики взяли контактировавших с заболевшими на особый контроль, на территории центра организовали медпост. Компания Ozon вакцинировала от менингококка более 550 работников склада, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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