Эксперт Фомин рассказал, как выбрать икру к новогоднему столу

Красная икра подорожала на 10% в 2024 году и стоит около 10 тыс. рублей за килограмм, рассказал в интервью ОТР исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Он уточнил, что перед Новым годом традиционно растут цены на деликатесы, и предупредил о риске приобрести подделку. Фомин посоветовал покупать икру в проверенных гипермаркетах, где контроль качества выше, чем на рынках.

В России рекордно подорожала красная икра

Эксперт подчеркнул, что хорошая икра выглядит свежо, имеет легкий морской аромат, а икринки легко отделяются друг от друга. Важно также обращать внимание на дату производства и состав: настоящая икра должна содержать минимум консервантов и соответствовать ГОСТу.

По данным специалистов, икра богата витаминами и минералами, полезна для сердца, сосудов, кожи и волос, но избыточное потребление может привести к аллергическим реакциям и проблемам с пищеварением, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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