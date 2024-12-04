Эксперт Фомин рассказал, как выбрать икру к новогоднему столу

Красная икра подорожала на 10% в 2024 году и стоит около 10 тыс. рублей за килограмм, рассказал в интервью ОТР исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Он уточнил, что перед Новым годом традиционно растут цены на деликатесы, и предупредил о риске приобрести подделку. Фомин посоветовал покупать икру в проверенных гипермаркетах, где контроль качества выше, чем на рынках.