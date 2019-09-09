Минимальную цену на сигареты сочли неэффективной в борьбе с контрабандой

«Эти меры, так же как и цифровая маркировка, которая уже действует в России, эффективны для легальных каналов продажи. Да, с точки зрения легальной розницы это будет способствовать обелению. Но есть подозрение, что эти каналы и так уже достаточно "белые". Проблема не в них, а проблема в наличии "черных" каналов. То есть контрабанды, которая распространяется подпольно через знакомых, как водка раньше через таксистов, то есть по тем каналам, которые не отчитываются и не выставляют ценники на витрину. Вот для этих каналов введение минимальной цены едва ли как-то подействует. Они будут продолжать работать по своим принципам. Так что это, как и любая мера, палка о двух концах», — сказал эксперт.

Отметим, что, по словам депутата Катасонова, в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80 процентов, и из-за этого бюджет потерял около 50 миллиардов рублей, хотя точный ущерб оценить затруднительно.

