Минимальную цену на сигареты сочли неэффективной в борьбе с контрабандой
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» сообщил НСН, что новая инициатива Госдумы не помешает нелегальному сегменту работать.
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты. Как рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды. По его словам, 95 процентов легальных сигарет не стоят меньше 90 рублей, поэтому можно было бы установить минимальную цену в 85 рублей, и каждый год с помощью специальной формулы получать новые значения, пишет «Парламентская газета».
В эфире НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявил, что введение единой минимальной цены не поможет в борьбе с нелегальной реализацией табачной продукции (слушайте аудио).
«Эти меры, так же как и цифровая маркировка, которая уже действует в России, эффективны для легальных каналов продажи. Да, с точки зрения легальной розницы это будет способствовать обелению. Но есть подозрение, что эти каналы и так уже достаточно "белые". Проблема не в них, а проблема в наличии "черных" каналов. То есть контрабанды, которая распространяется подпольно через знакомых, как водка раньше через таксистов, то есть по тем каналам, которые не отчитываются и не выставляют ценники на витрину. Вот для этих каналов введение минимальной цены едва ли как-то подействует. Они будут продолжать работать по своим принципам. Так что это, как и любая мера, палка о двух концах», — сказал эксперт.
Отметим, что, по словам депутата Катасонова, в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80 процентов, и из-за этого бюджет потерял около 50 миллиардов рублей, хотя точный ущерб оценить затруднительно.
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