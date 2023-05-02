Эксперт дала три совета, как правильно одалживать деньги близким

Финансист и инвестор Гульнара Салихова дала рекомендации, как давать деньги в долг близким и знакомым, чтобы не потерять свои средства и сохранить хорошие отношения. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Салихова посоветовала одалживать только ту сумму, которую вы готовы простить. По словам эксперта, следует определить, с каким количеством денег вы готовы расстаться навсегда: такую сумму можно одалживать. Специалист рекомендовала говорить про себя: «Дарю тебе эту сумму!».

Кроме того, Салихова заявила, что давать деньги в долг своим родителям — не норма. По словам финансиста, денежные потоки должны идти сверху вниз, то есть от родителей к детям, от детей — к их детям и так далее. При этом Салихова подчеркнула, что помогать близким можно, не одалживая деньги, и вместо этого дарить нужные вещи без повода. Как указала эксперт, давая родителям в долг, человек сливает свою энергию.

Также инвестор рассказала, как вести себя, если долг не возвращают. Салихова предложила написать человеку и уточнить сроки, когда он вернет деньги, договорившись при этом о конкретной дате. Если взявший в долг не соблюдает дедлайн, эксперт посоветовала «подарить» ему всю сумму. Человек обрадуется, что ему не нужно возвращать деньги, однако при этом у него образуется «дыра»; у простившего долг, наоборот, будет изобилие.

