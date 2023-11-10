Эксперт дала совет по экономии на коммуналке за счет освещения в подъезде
Член правления ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова рассказала «ФедералПресс», как можно уменьшить плату за электроэнергию в общественных местах.
«Моя рекомендация – энергосберегающие лампы. А в тех местах, где допускается некруглосуточное освещение, лучше установить датчики движения», – сказала эксперт.
Она пояснила, что таким образом получится сэкономить на необходимой для содержания общего места электроэнергии. Юнисова напомнила, что потраченные на это суммы можно увидеть в отдельной строке платежки.
Эксперт уточнила, что энергосберегающие лампы следует устанавливать при помощи сотрудников управляющей компании и не делать это самостоятельно, поскольку такие работы требуют отключения электроэнергии в момент проведения работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru