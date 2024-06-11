США депортируют нелегальных мигрантов из России
Пограничники американского штата Калифорния получили указание о немедленной депортации нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран, сообщает New York Post.
Такая мера также затронет совершеннолетних мигрантов из Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. При этом мигрантов из более 100 других стран «восточного полушария» после задержания будут отпускать, назначив дату судебного разбирательства по их делу. Данное решение стало частью ужесточения американской миграционной политики, направленной на сокращение числа нелегалов.
Ранее президент США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru