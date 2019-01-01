Эксперт чайного рынка высмеял результаты проверки Роскачества

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН опроверг результаты исследования Роскачества. Он посоветовал отнестись к итоговым данным проверки с юмором и объяснил, почему наличие кишечной палочки в чае совершенно безвредно для человеческого организма.

«С самого утра, как только начали эти публикации поступать, улыбка не сходит с моего лица. Я с юмором отношусь к тому, что мы услышали из исследования, которое сегодня было анонсировано и всем тоже советую. Дело в том, что кишечная палочка, которую обнаружили “специалисты” Роскачества, в принципе нигде, ни в какой стране мира не контролировалась, не контролируется и контролироваться не будет никогда. Кишечная палочка убивается, когда вы завариваете чай водой. Искать этот параметр в чае было в принципе бессмысленно с самого начала. Зачем они это сделали, я не знаю, видимо, просто плохо представляют себе предмет изучения. Ничего опасного в том, что они обнаружили нет. Проблемы никакой это не вызывает. Что касается качества и безопасности чая в России, даже это горе-исследование подтвердило очень высокий уровень качества, выбора продукции, которая продается в магазинах. Никаких проблем с чаем нет. Потребитель может легко выбрать тот чай, который ему понравится, пить его, не опасаясь за какие-то последствия, и не слушать горе-исследователей. Я уже даже сегодня с утра пошутил, что пора создать новую организацию, которая будет изучать качество исследований Роскачества», - заключил собеседник НСН.

Также по итогам проверки Роскачества листовых и пакетированных чёрных чаёв ни в одной пробе не было найдено фальсификата. В нем также не обнаружили посторонних примесей, например, песка или сорной травы. Не зафиксировано также превышение уровня токсичных или радиоактивных элементов, а содержание кофеина и танинов, полифенолов соответствует ГОСТу.

Ранее черный чай проверила негосударственная организация Росконтроль. Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заверил, что качество чая, который россияне могут найти на продуктовых полках, не должно вызывать никаких сомнений

