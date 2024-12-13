Эксперт Чадкин призвал не покупать коньки в интернете

По его словам, в магазине консультанты не только подскажут, какие коньки лучше подойдут покупателю, в зависимости от типа катания, но и расскажут о таких нюансах, как усадка и растяжение ботинка.

Чадкин отметил, что покупая коньки для массового катания или для занятий на любительском уровне, нужно прийти в магазин с носком, в котором человек планирует кататься.

«Носок нужен для точного определения размера и для термоформовки... Некоторые модели подразумевают также подгонку лезвия под особенности стопы», - заключил эксперт.

Ранее женщина и ребёнок провалились под лёд во время катания на озере Тургояк в Челябинской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

