Эксперт Чадкин призвал не покупать коньки в интернете
Коньки для массового, фигурного или трюкового катания не следует покупать через интернет. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин.
По его словам, в магазине консультанты не только подскажут, какие коньки лучше подойдут покупателю, в зависимости от типа катания, но и расскажут о таких нюансах, как усадка и растяжение ботинка.
Чадкин отметил, что покупая коньки для массового катания или для занятий на любительском уровне, нужно прийти в магазин с носком, в котором человек планирует кататься.
«Носок нужен для точного определения размера и для термоформовки... Некоторые модели подразумевают также подгонку лезвия под особенности стопы», - заключил эксперт.
Ранее женщина и ребёнок провалились под лёд во время катания на озере Тургояк в Челябинской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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