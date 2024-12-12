ВДНХ приглашает на большой праздник в рамках проекта «Зима в Москве»

Всемирный день катания на коньках отметят на ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главной площадкой праздника, организованного по инициативе Союза конькобежцев России, традиционно стала главная выставка страны», – следует из сообщения.

Вход на мероприятие будет доступен по билетам на каток. Посетителей ждут конкурсы, викторины, и встречи с именитыми спортсменами.

Среди ключевых событий дня – мастер-класс по конькобежному спорту от чемпиона мира Дмитрия Лобкова. Событие пройдет на катке ВДНХ 15 декабря.

