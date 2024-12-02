Эксперт Ансталь рассказала, что тур обойдется дешевле самостоятельного отдыха
Туристам иногда бывает невыгодно организовывать путешествие самим, некоторые авиабилеты обходятся дешевле при покупке пакетного тура. Об этом заявила руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе NEWS.ru.
По словам эксперта, отдыхать на Кубе, Мальдивах или Шри-Ланке дешевле, приобретая пакетный тур.
«С такими направлениями, если мы будем покупать авиабилеты отдельно, то ценники будут гораздо выше... Суть заключается в том, что у туроператоров есть свои договоренности с авиакомпаниями, под них делают чартерные рейсы и, соответственно, эти чартерные рейсы стоят дешевле», — подчеркнула Ансталь.
Как отметила глава турфирмы, в других случаях авиаперевозчики стараются продавать все как регулярные рейсы, и перелеты стоят дороже.
Ансталь также назвала главный плюс приобретения тура. По ее словам, в этом случае не нужно «ни о чем переживать и думать»: оператор сам решит вопросы с перелетом, трансфером и страховкой. Кроме того, в туре путешественников сопровождают гиды.
«Чаще всего пакетные туры стоят куда дешевле, чем если вы сами будете все по отдельности бронировать», — заключила эксперт.
Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что выездной турпоток из РФ увеличился на 23,2% за девять месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го.
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