«Эксмо»: У россиян вырос интерес к книгам о Российской империи

Он отметил, что еще один тренд – это интерес к Азии. Кроме того, по словам Капьева, прослеживается спрос на славянскую мифологию и мифологию в целом.

Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили НСН, что в разделе комиксов наблюдается тренд на более глубокую вовлеченность аудитории: читатели не останавливаются на прочтении первой части, а собирают целые коллекции комиксов и серии манги, передает «Радиоточка НСН».

