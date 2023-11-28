В России рассказали о росте спроса на книги о Японии, Китае и Северной Корее

Книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» заявили о росте продаж нон-фикшн литературы об азиатских странах в 2023 году. Самый высокий рост показали книги о Японии – 73% в «Читай-городе», и 41% - в «Литрес».

В этом сегменте больше всего читателей в цифровом формате интересовали книги «Япония. История и культура: от самураев до манги» Нэнси Сталкер; «Жизнь гейши. Мемуары самой известной гейши в мире» Минэко Ивасаки и «Кодекс Бусидо» Цунэтомо Ямамото.

Самой популярной бумажной книгой о Японии стала «Итадакимас. Рецепты из аниме» Иори Танаки. Второе место заняла «Япония. Полная история страны» Танаки Тайдзи и «Японизм. Маленькая книга японской жизненной мудрости» Эрин Ниими Лонгхерст.

Также читатели интересуются литературой о Китае и Северной Корее – продажи выросли на 42% и 29% соответственно. Так, самыми популярными книгами об этих странах в «Литрес» стали «Повседневная жизнь в Северной Корее» Барбары Демик», «Побег из лагеря смерти» Хардена Блейна и «К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР» Андрея Ланькова.

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева назвала ожидаемыми результаты, глядя на глобальный тренд на Азию. Читателей, по ее словам, все больше интересуют жители этогй части света, их культура, традиции и нормы в обществе.

