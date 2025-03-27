Экс-жену отца мальчика, покалеченного хаски в Сочи, отправили под домашний арест

Бывшую супругу отца мальчика, изувеченного двумя хаски в Сочи, отправили под домашний арест, женщина обвиняется в краже трех миллионов рублей со счета экс-супруга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что в суд предоставили материалы, согласно которым женщина сняла средства в размере трех миллионов рублей со счета бывшего мужа, воспользовавшись доверенностью без его ведома.

Мальчик, на которого напали две хаски в Адлере, смог пообщаться с отцом

Средства были собраны неравнодушными людьми для лечения девятилетнего ребенка, который сильно пострадал от нападения двух собак породы хаски 26 февраля в селе Лесном Адлерского района Сочи.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что первая пластическая операция по пересадке кожи на лице мальчику прошла успешно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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