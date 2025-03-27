Экс-жену отца мальчика, покалеченного хаски в Сочи, отправили под домашний арест
Бывшую супругу отца мальчика, изувеченного двумя хаски в Сочи, отправили под домашний арест, женщина обвиняется в краже трех миллионов рублей со счета экс-супруга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что в суд предоставили материалы, согласно которым женщина сняла средства в размере трех миллионов рублей со счета бывшего мужа, воспользовавшись доверенностью без его ведома.
Средства были собраны неравнодушными людьми для лечения девятилетнего ребенка, который сильно пострадал от нападения двух собак породы хаски 26 февраля в селе Лесном Адлерского района Сочи.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что первая пластическая операция по пересадке кожи на лице мальчику прошла успешно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Международные резервы России выросли до $650,4 миллиарда
- Актриса Неелова получила «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства
- Первый полет полностью российского Superjet намечен на апрель
- Зеленский заявил об изменении условий соглашения с США по недрам
- Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ
- Запад ищет пути продления санкций против России без учета позиции Венгрии
- Число погибших при крушении батискафа в Египте россиян достигло шести
- Экс-жену отца мальчика, покалеченного хаски в Сочи, отправили под домашний арест
- Стоимость золота снова обновила исторический максимум
- В ИПЭИ заявили, что подключение к SWIFT вернут ограниченному числу банков России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru