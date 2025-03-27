Экс-жену отца мальчика, покалеченного хаски в Сочи, отправили под домашний арест

Бывшую супругу отца мальчика, изувеченного двумя хаски в Сочи, отправили под домашний арест, женщина обвиняется в краже трех миллионов рублей со счета экс-супруга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что в суд предоставили материалы, согласно которым женщина сняла средства в размере трех миллионов рублей со счета бывшего мужа, воспользовавшись доверенностью без его ведома.