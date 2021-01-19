Экс-жена «Кузи» из «Универа» обвинила его в желании отобрать деньги у дочери
Бывшая жена актера Виталия Гогунского, сыгравшего роль Кузи в сериале «Универ», Ирина Маирко в своем Instagram написала, что получила претензию от юристов экс-супруга. По ее словам, представители Гогунского требуют предоставить ему доступ к прибыли их общей дочери Миланы, и все доходы зачислить в качестве алиментов.
На днях Виталий Гогунский стал гостем шоу «Алёна, блин!». В интервью он признался, что не платит бывшей жене алименты, но это происходит по обоюдному согласию. По словам актера, Ирина Маирко не подавала в суд на определение суммы выплат на содержание ребенка, передают его речь СМИ.
Милане сейчас всего 10 лет, но это не мешает ребенку зарабатывать самостоятельно. Известность пришла к ней после того, как вышел клип «Малявка», который собрал больше 300 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Кроме того, дочь Гогунского получает большие гонорары за свой за YouTube-канал, который собирает полмиллиарда просмотров. Об этом пишет издание Starhit.ru
Ириной Маирко и Виталий Гогунский оформили развод год назад.
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