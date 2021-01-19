Экс-жена «Кузи» из «Универа» обвинила его в желании отобрать деньги у дочери

На днях Виталий Гогунский стал гостем шоу «Алёна, блин!». В интервью он признался, что не платит бывшей жене алименты, но это происходит по обоюдному согласию. По словам актера, Ирина Маирко не подавала в суд на определение суммы выплат на содержание ребенка, передают его речь СМИ.

Милане сейчас всего 10 лет, но это не мешает ребенку зарабатывать самостоятельно. Известность пришла к ней после того, как вышел клип «Малявка», который собрал больше 300 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Кроме того, дочь Гогунского получает большие гонорары за свой за YouTube-канал, который собирает полмиллиарда просмотров. Об этом пишет издание Starhit.ru

Ириной Маирко и Виталий Гогунский оформили развод год назад.

