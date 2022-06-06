Экс-завод Renault официально переименовали в «Москвич»

Московский завод ЗАО «Рено Россия» официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что изменения в реестр были внесены еще 3 июня, согласно которым на заводе сменили и руководителя. Так, вместо Яна Птачека предприятие возглавил заместитель главы дептранса Дмитрий Пронин. К тому же в реестре указано, что совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий».

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В середине мая 2022 года состоялось соглашение о передаче российских активов Renault государству и правительству Москвы. Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под маркой «Москвич».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЗаводАвтомобиль
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