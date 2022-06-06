Экс-завод Renault официально переименовали в «Москвич»
Московский завод ЗАО «Рено Россия» официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Отмечается, что изменения в реестр были внесены еще 3 июня, согласно которым на заводе сменили и руководителя. Так, вместо Яна Птачека предприятие возглавил заместитель главы дептранса Дмитрий Пронин. К тому же в реестре указано, что совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий».
В середине мая 2022 года состоялось соглашение о передаче российских активов Renault государству и правительству Москвы. Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под маркой «Москвич».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- В Госдуме одобрили проект о лишении свободы на семь лет за призывы против безопасности
- В России предложили разработать базу IMEI-кодов телефонов
- Экс-завод Renault официально переименовали в «Москвич»
- Медведев оценил шестой пакет европейских санкций против России
- Слуцкий заявил, что не будет копировать Жириновского
- Мишустин поручил проработать вопрос запуска промышленной ипотеки
- «Великолепная работа»: Салливан оценил меры Набиуллиной по укреплению рубля
- СМИ: В Британии могут запустить процедуру вотума доверия Джонсону
- Глава МИД Германии отказалась встречаться с украинским послом
- СМИ: Украина может полностью отказаться от импорта газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru