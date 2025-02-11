Экс-замначальника МЧС Удмуртии осудили условно за мошенничество на 4 млн рублей

Согласно материалам следствия, экс-замначальника главка МЧС в апреле 2020 года обратился по месту службы с заявлением о предоставлении жилищного сертификата. При этом заявитель не указал, что уже имеет жилой дом в Завьяловском районе. Право собственности на этот объект Кудряшов не регистрировал целенаправленно, чтобы не потерять право на выплату.

В результате экс-чиновник незаконно получил из бюджета МЧС единовременную субсидию в размере около 4 миллионов рублей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», со ссылкой на материалы дела, средства обвиняемый потратил на приобретение жилого дома, который фактически уже находился в собственности его семьи.

