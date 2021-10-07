Экс-замминистра Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

«Она не признает вину», — подчеркнул собеседник агентства.

По данным газеты «Коммерсантъ», правоохранители предложили экс-чиновнице оформить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания.

Ранее стало известно, что Ракова находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38. Экс-чиновница не имеет претензий к условиям содержания или следственной группе, отмечает RT.

Напомним, Ракова обвиняется в мошенничестве, предположительно она причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении контрактов в сфере образования. Бывшая замминистра не явилась на допрос и отключила телефоны, напоминает Ura.ru. Позже правоохранители объявили ее в федеральный розыск, предположив, что она скрылась от следствия.

