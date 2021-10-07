Экс-замминистра Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова заявила, что не пыталась скрыться от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.
«Она не признает вину», — подчеркнул собеседник агентства.
По данным газеты «Коммерсантъ», правоохранители предложили экс-чиновнице оформить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания.
Ранее стало известно, что Ракова находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38. Экс-чиновница не имеет претензий к условиям содержания или следственной группе, отмечает RT.
Напомним, Ракова обвиняется в мошенничестве, предположительно она причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении контрактов в сфере образования. Бывшая замминистра не явилась на допрос и отключила телефоны, напоминает Ura.ru. Позже правоохранители объявили ее в федеральный розыск, предположив, что она скрылась от следствия.
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