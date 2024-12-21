Экс-замминистра просвещения РФ задержали по делу о мошенничестве
В одном из столичных аэропортов задержали бывшего замминистра просвещения, сообщили в МВД.
По данным следствия, мужчину подозревают в многомиллионном хищении. Подозреваемый вместе с бывшим проректором подведомственного института, а также главой и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.
Согласно оценкам полиции, сумма хищений составляет свыше 54 миллиона рублей.
Ранее экс-главу Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко обвинили в получении взятки в размере шести миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru