Экс-замминистра просвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии
Никулинский суд Москвы признал экс-замминистра просвещения Марину Ракову виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Ракова была арестовано в октябре 2021 года, ей вменяли три эпизода хищения более 50 млн рублей бюджетных средств, выделенных Фонду новых форм образования.
Гособвинение просило приговорить Ракову к восьми годам лишения свободы, однако суд ограничился сроком в пять лет в колонии общего режима. Также ей был назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.
Ранее Ракова и другие фигуранты дела признали вину по всем эпизодам уголовного дела о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru