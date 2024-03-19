Экс-замминистра просвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии

Ракова была арестовано в октябре 2021 года, ей вменяли три эпизода хищения более 50 млн рублей бюджетных средств, выделенных Фонду новых форм образования.

Гособвинение просило приговорить Ракову к восьми годам лишения свободы, однако суд ограничился сроком в пять лет в колонии общего режима. Также ей был назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.

Ранее Ракова и другие фигуранты дела признали вину по всем эпизодам уголовного дела о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

