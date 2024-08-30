Экс-замминистра обороны Попова поместили в «Лефортово»

Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в СИЗО-2 «Лефортово». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве

«Генерал Попов помещен в СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово)», — отметил собеседник агентства.

Ранее Попова задержали и арестовали до 29 октября, против экс-замминистра расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Разбирательство связано с деятельностью парка «Патриот», отмечает «Свободная пресса». Генералу может грозить до десяти лет заключения.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:СИЗОМошенничествоМинобороны

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