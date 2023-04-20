Экс-замминистра культуры Ярилову арестовали на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство следователя и отправил Ярилову в СИЗО до 16 июня, пишет RT.
«В удовлетворении ходатайства обвиняемой и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», — добавили в пресс-службе.
По статье о злоупотреблении полномочиями Яриловой может грозить до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее стало известно, что Ольгу Ярилову задержали в рамках расследования дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Чиновница занимала пост замминистра культуры в 2018-2022 годах, пишет «Свободная пресса».
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