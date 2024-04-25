Экс-замминистра культуры Ярилова получила семь лет колонии

Тверской суд Москвы признал бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову виновной в превышении полномочий, сообщает ТАСС.

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По версии следствия, занимая свой пост чиновница необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу «Пушкинская карта». Ущерб по делу превысил 125 млн рублей.

По решению суда, Яриловой назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с неё более 125 млн рублей - с этой целью были арестованы недвижимость и банковские счета, а также украшения.

Кроме того, после освобождения Яриловой в течение двух лет будет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо виновным в мошенничестве и назначил ему восемь лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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